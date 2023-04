Francoforte (Germania), 21 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti inizieranno ad addestrare le forze ucraine su come utilizzare e gestire i carri armati Abrams nelle prossime settimane, mentre continuano ad accelerare i propri sforzi per portarli sul campo di battaglia il più rapidamente possibile. Lo hanno riferito oggi funzionari statunitensi. La decisione arriva mentre i leader della difesa di tutta Europa e del mondo si stanno incontrando per il gruppo di contatto per l’aiuto all’Ucraina presso la base aerea di Ramstein in Germania, nello sforzo continuo di coordinare la consegna di armi e altre attrezzature a Kiev.

