Roma, 21 apr. (LaPresse) – Alla fine del 2022 il rapporto debito/pil italiano scende al 144,4% contro il 149,9% del 2021. Lo segnala l’Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione europea. Nel 2022 il rapporto debito pubblico/Pil in 13 Paesi è stato superiore al 60%, con i valori più alti registrati nel nostro paese, in Grecia (171,3%), Portogallo (113,9%), Spagna (113,2%), Francia (111,6%) e Belgio (105,1%). La spesa pubblica nell’area dell’euro è stata pari al 50,8% del Pil e le entrate pubbliche al 47,1%. Le cifre per l’Ue erano rispettivamente 49,8% e 46,5%. I rapporti tra spesa ed entrate pubbliche sono diminuiti in entrambe le zone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata