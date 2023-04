Milano, 21 apr. (LaPresse) – Quasi 9 milioni di persone si metteranno in viaggio per il ponte del 25 aprile: di loro, il 91,4% sceglie l’Italia. È la fotografia dell’italia in viaggio per il ponte della Festa della Liberazione, scattata dall’indagine di Federalberghi effettuata dall’Istituto Acs Marketing Solutions nel periodo compreso tra l’11 e il 15 aprile, intervistando con il sistema Cati (interviste telefoniche) un campione di 3.009 italiani maggiorenni, rappresentativo di 50 milioni di connazionali maggiorenni. Il 91,4% degli intervistati resterà in Italia, mentre l’8,6% sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno all’interno dei confini nazionali saranno il mare (29,7%), le località d’arte (28,8%) e la montagna (17,5%). Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee (68,6%), seguite dalle capitali extraeuropee (14,3%).

