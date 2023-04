Roma, 20 apr. (LaPresse) – In merito all’accordo sul grano “finora non è stato fatto praticamente nulla per soddisfare la parte russa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un briefing a L’Avana dove si trova in visita. “A tutti i nostri solleciti, richieste, ci rispondono che i membri delle Nazioni Unite stanno cercando di fare del loro meglio e continueranno a provarci, ma fra pochi giorni saranno nove mesi da quando questa iniziativa è operativa”, ha sottolineato ancora Lavrov.

