Roma, 20 apr. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. “Legge al servizio di cittadini e imprese”, afferma il ministro in una nota del Mimit in cui si sottolinea che “si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza”. Il Ddl, prosegue la nota del dicastero, “si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una ‘legge sulla concorrenza’ rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso Pnrr; in secondo luogo, il disegno di legge contiene una serie di norme volte ad assicurare il raggiungimento di alcune ‘milestone’ fissate nel quadro del Piano. Tra i provvedimenti che vanno in tal senso, quello relativo al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei ‘contatori intelligenti’ (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica”.

