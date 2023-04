Milano, 20 apr. (LaPresse) – I giudici della Corte di Appello di Milano sostituirono la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Artem Uss evidenziando come “l’istanza potesse essere accolta perché aveva dimostrato di disporre di un’abitazione e la moglie aveva dato la disponibilità ad accogliere il predetto presso l’immobile di Basiglio” e “nonostante l’autorità giudiziria fosse stata inondata di osservazioni sul pericolo di fuga”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’informativa alla Camera sul caso di Artem Uss, l’imprenditore russo figlio dell’oligarca Aleksander Uss, vicino al presidente Vladimir Putin, evaso dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico il 22 marzo.

