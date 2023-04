Milano, 20 apr. (LaPresse) – La Procura generale di Milano comunicò alla “Corte di Appello di Milano la contrarietà all’accoglimento di istanza volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con i domiciliari e braccialetto elettronico nella propria abitazione in Basiglio” con un “ampiamente motivato parere l’ufficio di 4 fittissime pagine” dove “si dice che gode di appoggi internazionali, non ha fissa dimora in Italia” e “i domiciliari anche braccialetto consentirebbe di darsi alla fuga in quanto dotato di elevate disponibilità finanziarie” che gli avrebbero permesso di “dotarsi di documenti falsi, di entrare in clandestinità”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’informativa alla Camera sul caso di Artem Uss, l’imprenditore russo figlio dell’oligarca Aleksander Uss, vicino al presidente Vladimir Putin, evaso dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico il 22 marzo.

