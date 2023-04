Milano, 20 apr. (LaPresse) – Le segnalazioni delle decine di allarmi scattati dal braccialetto elettronico di Artem Uss nei 3 mesi e 20 giorni di arresti domiciliari non sono mai giunte ai giudici di Milano. Non ne ha avuto notizia né la Procura generale, che avrebbe potuto interpretare i ‘segnali’ come presunti tentativi di evasione e presentare ricorso in Corte di Cassazione per chiedere che fossero rivisti gli arresti nell’abitazione di Basiglio, né i tre giudici del collegio di Corte d’Appello da ieri sottoposti a procedimento disciplinare su iniziativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che avrebbero potuto aggravare la misura di propria iniziativa. È quanto apprende LaPresse da fonti nel Palazzo di Giustizia.

