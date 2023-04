Washington (Usa), 19 apr. (LaPresse) – La Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina. Secondo quanto anticipato dalla portavoce Karine Jean-Pierre, gli iuti conterranno, tra l’altro, munizioni per i sistemi Himars, per i mezzi corazzati e per l’artiglieria fornita dagli Usa a Kiev. Il dettaglio degli aiuti verrà annunciato dal Pentagono e dal dipartimento di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata