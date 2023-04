Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Muri e barriere ai confini europei? Ora affrontiamo un grande problema con l’immigrazione clandestina. I trafficanti ne hanno fatto un business, le persone in tutta Europa ci chiedono di essere forti e decisi nell’applicare le regole, quindi anche una barriera fisica come una recinzione è necessaria per proteggere i nostri confini, nel Mediterraneo si deve potenziare la guardia di frontiera”. Queste le parole del presidente del gruppo Ppe Manfred Weber ad Agorà Rai 3 sull’emergenza migranti.

