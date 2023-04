Strasburgo (Francia), 19 apr. (LaPresse) – “Concordo sul fatto che, affinché Schengen funzioni, dobbiamo essere in grado di regolamentare e controllare meglio l’accesso allo spazio Schengen. Tuttavia, per me ciò non significa, e non può, in alcun modo implicare che noi europei non abbiamo l’obbligo legale e il dovere morale di offrire a coloro che cercano protezione internazionale una possibilità realistica di farlo, e di concedere protezione internazionale a coloro che ne hanno diritto per questo”. Lo ha affermato il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo nel dibattito “Questa è l’Europa” sulle prospettive future dell’Ue.

