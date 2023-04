Roma, 19 apr. (LaPresse) – “La soluzione di avere una immigrazione che compensi il calo demografico in atto in Italia è per noi una soluzione secondaria, e non c’entra assolutamente nulla con le chiacchiere e gli insulti proferiti ieri da esponenti politici. Non c’entra con alcunché di degenerato come è il razzismo in ogni sua forma. È legato invece ad una constatazione oggettiva e c’entra con la necessità di invertire il calo demografico. Del resto anche ieri nel mio intervento ho definito l’immigrazione legale come una necessità strutturale di ogni nazione che ha bisogno di forza lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Forum Confcommercio tenutosi a villa Miani a Roma.

