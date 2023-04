Roma, 19 apr. (LaPresse) – “Io non conosco i testi dei complottisti che a questo punto penso siano più appassionati a leggerli a sinistra, e quindi potrei dire in maniera diversa da come l’ho espressa ieri lo stesso tipo di concetto”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Forum Confcommercio tenutosi a villa Miani a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata