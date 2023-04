Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Una grave invasione di campo nella sfera di competenza della giurisdizione, con inaccettabile intromissione sul sindacato interpretativo delle norme e sulla valutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione, che non possono essere oggetto di azione disciplinare, se non a costo di minare in radice l’autonomia e l’indipendenza dei giudici”. La Giunta esecutiva centrale dell’Anm, Associazione nazionale magistrati, esprime la “forte e viva preoccupazione della magistratura alla notizia dell’azione disciplinare promossa dal ministro Nordio nei confronti dei componenti del collegio della Corte d’appello di Milano”, per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al russo Artem Uss, figlio dell’oligarca Aleksander Uss, vicino al presidente Vladimir Putin.

