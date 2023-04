Milano, 18 apr. (LaPresse) – L’esercito russo ha bombardato stamattina il centro di Kherson e il bilancio è di almeno 6 feriti. Lo riferisce su Telegram il capo dell’ufficio di presidenza ucraina, Andriy Yermak. Poco prima il governatore della regione di Kherson aveva riferito sempre su Telegram: “Attenzione! Il centro di Kherson è sotto attacco! Stare al riparo!”. Stamattina il Cremlino ha riferito che il presidente russo, Vladimir Putin, si è recato in visita in due posti di comando in Ucraina, prima proprio nella regione meridionale di Kherson e poi nel quartier generale della Guardia nazionale russa nella regione orientale di Luhansk.

