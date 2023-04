Trento, 18 apr. (LaPresse) – Nessun responso anticipato e richiesta a Ispra di “depositare la propria relazione e il richiesto parere circa l’abbattimento ovvero circa l’eventualità del trasferimento dell’animale in altro sito senza spese per la Provincia autonoma di Trento o per lo Stato entro il 20 aprile”. Lo ha deciso il Tar di Trento, come da decreto depositato oggi a firma del presidente Fulvio Rocco, che dunque mantiene ferma la data dell’11 maggio per decidere il futuro di JJ4, l’orsa catturata stanotte dalla forestale a seguito dell’ordinanza di cattura e abbattimento, sospeso proprio dal Tribunale amministrativo, conseguente l’aggressione mortale di Andrea Papi, 26 anni di Caldes, mentre faceva una seduta di running sui sentieri del monte Peller.

