Strasburgo (Francia), 18 apr. (LaPresse) – “Vorrei che in Italia ci fosse una squadra centrale da creare senza lasciare la possibilità di avere un sistema dualistico tra destra e sinistra – che è in difficoltà per fare in modo che la destra possa prevalere -. Dovrebbe esserci una forza centrale che guidi la maggioranza in Italia. Vorrei che i colleghi italiani facciano un’alleanza, che avviino una collaborazione politica, che ci sia un terzo polo nell’interesse non solo dell’Italia ma anche dell’Europa”. Così il capogruppo di Renew Europe, Stéphane Séjourné, in conferenza stampa a margine della plenaria.

