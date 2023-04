Khartoum (Sudan), 18 apr. (LaPresse/AP) – È entrato in vigore il cessate il fuoco di 24 ore in Sudan, dopo 4 giorni di pesanti combattimenti tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari Rsf. Lo riferiscono i due generali rivali, Mohamed Hamdan Dagalo, capo delle forze paralimilitari sudanesi (Rsf) e Abdel Fattah al-Burhan, capo dell’esercito sudanese. La tregua, secondo quanto riferito da diversi media arabi, sarebbe dovuta iniziare martedì alle 18.00, ma fino a quel momento sono stati registrati pesanti combattimenti e non era chiaro se fosse entrata in vigore o meno.

