Aushwitz (Polonia), 18 apr. (LaPresse) – “Oggi è il giorno dello Yom HaShoah, la giornata del Ricordo dell’Olocausto. Ricordare è dimensione di impegno. È dimostrazione che, contro gli araldi dell’oblio, la memoria vince. Per affermare l’orgoglio di voler essere ‘persone umane’. Per ribadire ‘mai più'”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia della ‘Marcia dei Vivi’ in occasione della visita di Stato in Polonia.

