Aushwitz (Polonia), 18 apr. (LaPresse) – “In quattro anni, dal 1941 al 1945, in questo complesso furono assassinate oltre un milione di persone, in ragione della propria appartenenza a una fede, a una cultura, in ragione delle loro convinzioni o della loro condizione. Nei campi nazisti, oltre a milioni di ebrei, anche oppositori politici, sinti, rom, disabili, omosessuali trovarono la morte nelle camere a gas, per il freddo, la fatica, la fame e la malattia o, ancora, perché vittime di esperimenti criminali. Cittadini innocenti di ogni Paese d’Europa furono tradotti bestialmente a questo luogo di morte. Un immenso cimitero senza tombe”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia della ‘Marcia dei Vivi’ in occasione della visita di Stato in Polonia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata