Milano, 18 apr. (LaPresse) – “È stato aperto un nuovo procedimento penale contro Alexey mentre si trova in carcere”. Lo annuncia su Twitter la sua portavoce, Kira Yarmysh, che sottolinea che “si tratta del decimo procedimento penale a carico di Navalny”. La portavoce ricorda che il giornalista e oppositore rischia già fino a 35 anni di carcere, “ma per Putin non è abbastanza: vuole che Alexey resti in prigione per sempre e pretende che vengano aperti nuovi procedimenti penali contro di lui con metodi del tutto disumani”, scrive.

