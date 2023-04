Roma, 18 apr. (LaPresse) – “Questo è il momento in cui dobbiamo capire da che parte vogliamo stare della Storia. E noi sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di un ministro che parla di sostituzione etnica, che è un linguaggio da suprematismo bianco, e non vogliamo stare dalla parte di un governo che anche di fronte alle tragedia costanti del Mediterraneo continua a voltare la testa dall’altra parte e a spingere sull’esternalizzazione delle frontiere. Vogliamo dire basta a questa guerra che fanno contro le ong: è fumo negli occhi per coprire la mancanza di una missione istituzionale di ricerca e soccorso in mare che servirebbe, una Mare Nostrum europea che però non hanno il coraggio di chiedere in Europa”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la manifestazione organizzata a Roma da alcune associazioni contro il dl Cutro. Il riferimento è alle parole del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, questa mattina al congresso della Cisal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata