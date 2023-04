Rho, 18 apr. (LaPresse) – “E’ oggettivo che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità. Di fatto abbiamo sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano. Al di là della valutazione però, questo problema si risolve in vari modi, e quello su cui lavora il governo non è risolverlo con i migranti, è risolverlo con quella grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile, perché alzando i livelli del lavoro femminile e portandoli alla media europea già i nostri dati cambierebbero molto. E poi lavorando sulla demografia, quindi sulla incentivazione della possibilità da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli. Questo è quello su cui il governo lavora”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando alla Fiera di Milano, a Rho, per il taglio del nastro della 61esima edizione del Salone del Mobile, la kermesse internazionale dedicata all’arredamento e al design.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata