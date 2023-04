Strasburgo (Francia), 18 apr. (LaPresse) – Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo con il Kosovo sull’esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. I cittadini del Kosovo potranno viaggiare nell’Ue – e i cittadini dell’Ue possono recarsi in Kosovo – senza richiedere un visto, per periodi fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Dopo l’entrata in vigore della legge, l’intera regione dei Balcani occidentali avrà un quadro di visti simile per l’area Schengen. L’esenzione dal visto entrerà in vigore una volta istituito il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e comunque entro il 2024.

