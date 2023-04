Milano, 18 apr. (LaPresse) – Da venerdì 21 aprile la Polonia sbloccherà il transito del grano ucraino attraverso il territorio polacco verso i porti europei. “A seguito dei nostri negoziati, durati due giorni, abbiamo deciso che il transito delle merci ucraine attraverso la Polonia sarà sbloccato”. Lo ha annunciato la vice prima ministra ucraina Yulia Svyridenko, come riporta Ukrinform. Rimarrà tuttavia in vigore il divieto in Polonia di importare prodotti agricoli ucraini.

