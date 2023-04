Milano, 18 apr. (LaPresse) – “Sento Berlusconi, ma sono d’accordo con lui che oggi non sia il giorno adatto” per una visita in ospedale. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti che a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile, a Rho Fiera Milano, le hanno chiesto se andrà a trovare il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata