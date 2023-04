Strasburgo (Francia), 18 apr. (LaPresse) – “Ho ritenuto importante fare il viaggio a Pechino insieme al presidente Macron. È stata un’occasione per discutere con il presidente Xi le sfide condivise su cui dobbiamo lavorare insieme, sia nelle nostre relazioni commerciali bilaterali che su questioni globali come la cancellazione del debito, il cambiamento climatico e la non proliferazione nucleare. Ma altrettanto importante, il viaggio è stato necessario per assicurarci di essere onesti e chiari nei nostri messaggi a Pechino, come lo siamo a Bruxelles”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al dibattito sulle relazioni con la Cina alla plenaria del Parlamento europeo.

