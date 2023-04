Strasburgo (Francia), 18 apr. (LaPresse) – “Molte critiche sono state mosse al presidente Macron. Ho letto attentamente il suo discorso al Nexus Institute dell’Aia, dove ha parlato e sviluppato ulteriormente la sua visione dell’autonomia strategica. Penso che molte delle sue idee fossero molto positive e filoeuropee, le sostengo completamente e penso che dobbiamo continuare a lavorare su un concetto che non sia in contraddizione con la nostra Alleanza Atlantica, qualcosa che non riguardi la ricerca di alternative al nostro partenariato con gli Stati Uniti. No, non si tratta di un’alternativa alla Nato. Al contrario”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento al dibattito sulle relazioni con la Cina alla plenaria del Parlamento europeo.

