Pechino (Cina), 18 apr. (LaPresse/AP) – Almeno ventuno persone sono morte in un incendio nell’ospedale Changfeng di Pechino, in Cina. Lo hanno riferito i media statali cinesi. Il personale dell’ospedale è riuscito a evacuare 71 pazienti. Il rogo, divampato nel reparto di degenza, è stato spento dai vigili del fuoco e le operazioni di soccorso sono state completate. Le autorità hanno aperto un’indagine sulle cause dell’incidente.

