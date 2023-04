Roma, 18 apr. (LaPresse) – “Domani lo vedrò e spero di conoscere per allora la decisione della Consulta così da poter fare un colloquio orientato anche alla comprensione di che cosa fare ora”. Così l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, dopo l’udienza davanti alla Corte Costituzionale. “Non si alimenta come fanno le persone, con pasta, pesce e carne, da 180 giorni – aggiunge il legale – Non avremmo mai pensato sarebbe giunto vivo al 18 aprile. Ma ha perso la capacità di deambulare e 50 chili di peso”.

