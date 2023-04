Roma, 18 apr. (LaPresse) – Il riconoscimemto delle attenuanti per ‘lieve entità’ del fatto sull’accusa di ‘strage per fini politici’ contestata ad Alfredo Cospito “porterebbe a uno scardinamento del sistema anche per altri reati di pericolo astratto creando un vulnus”. Questo potrebbe “aprire la strada al riconoscimento della lieve entità anche in altri reati di pericolo astratto, come l’associazione mafiosa”. Così l’avvocato dello Stato Paola Zerman che insieme al collega Ettore Figliolia, ha rappresentato, davanti alla Corte Costituzionale, la presidenza del Consiglio nel procedimento su Alfredo Cospito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata