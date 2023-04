Milano, 17 apr. (LaPresse) – “L’Italia deplora la condanna di Vladimir Kara-Murza a 25 anni di carcere. È il frutto di una campagna di repressione messa in atto delle autorità russe per silenziare ogni forma di dissenso”. Lo scrive su Twitter la Farnesina in merito alla condanna a 25 anni di detenzione nei confronti dell’oppositore russo Vladimir Kara-Murza da parte di un tribunale di Mosca. Diverse le voci che si sono alzate per la sua liberazione tra cui l’Onu.

