Milano, 17 apr. (LaPresse) – “Adottati in conformità con quanto previsto dalla nostra Costituzione, i cambiamenti” previsti dalla riforma delle pensioni “erano necessari per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso alla nazione. È la prima volta che Macron prenderà la parola da quando sabato ha promulgato la riforma delle pensioni a seguito del via libera di venerdì da parte del Consiglio costituzionale. “Mentre il numero dei pensionati aumenta, mentre la nostra aspettativa di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare le pensioni, ma di aumentare il contributo di chi lavora”, ha aggiunto Macron. Il cuore della riforma prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.

