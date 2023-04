Milano, 17 apr. (LaPresse) – La Procura generale di Milano aveva espresso la sua contrarietà alla concessione dei domiciliari ad Artem Uss sottolineando le qualità del soggetto russo, le sue disponibilità economiche, la possibilità di muoversi e viaggiare e aggiungendo come i domiciliari non tutelassero dal pericolo di fuga anche alla luce di episodi simili di evasione con braccialetto elettronico avvenuti di recente nel distretto di Milano. Lo si apprende da fonti nel Palazzo di Giustizia di Milano in merito al caso dell’imprenditore russo Artem Uss, figlio del governatore di una regione siberiana, arrestato il 17 ottobre 2022 a Malpensa e rimasto in carcere fino al 2 di dicembre per le accuse da parte degli USa di associazione per delinquere, truffa e riciclaggio, fuggito infine il 22 marzo da Cascina Vione a Basiglio nel Milanese.

