Milano, 14 apr. (LaPresse) – A marzo le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite dell’1% a 691,7 miliardi di dollari. Lo stime lo US Census Bureau su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Il calo è superiore alle stime degli analisti sentiti da Bloomberg, che prevedevano una flessione dello 0,5%. Rispetto a marzo 2022, l’aumento su base annua è del 2,9%. Il dato di febbraio è stato rivisto dal -0,4% al -0,2% a 698,6 miliardi di dollari. Le vendite totali per il periodo da gennaio 2023 a marzo 2023 sono aumentate del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

