Roma, 14 apr. (LaPresse) – “Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l’Ucraina aveva il diritto di colpire la Russia e di non avere preoccupazioni in merito a una guerra della Nato contro la Russia perché quest’ultima l’avrebbe presto persa. Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere, ma considerando il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro”. È l’attacco lanciato su Twitter da Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

