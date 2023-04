Roma, 14 apr. (LaPresse) – In Commissioni Affari Costituzionali del Senato sono stati depositati dalla maggioranza due subemendamenti nell’ambito dell’iter di conversione del decreto sull’immigrazione varato a Cutro riguardo la protezione speciale. Se, come sembra, il decreto dovesse andare in Aula senza relatore, gli emendamenti verrebbero ripresentati, spiegano fonti della maggioranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata