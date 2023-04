Milano, 13 apr. (LaPresse) – “Una mina russa è esplosa vicino alla sala turbine dell’Unità 4 della centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Lo afferma Energoatom, la compagnia nucleare ucraina, in un messaggio via Telegram. “Gli occupanti russi continuano a trasformare la centrale nucleare di Zaporizhzhia in una base militare, minando il perimetro intorno all’impianto. E queste azioni non possono non avere conseguenze”, si legge nel messaggio, “i rumori dell’esplosione sono stati uditi dai lavoratori nucleari ucraini che continuano a lavorare nell’impianto. Tuttavia, i russi hanno cercato di ‘calmare’ i lavoratori e di nascondere rapidamente le tracce in modo che gli esperti dell’Aiea non le vedessero”.

