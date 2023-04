Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Non ho parlato con Renzi in aula, non c’è stato modo che c’erano voti serrati. In ogni caso il progetto del partito unico è definitivamente morto. Andremo avanti con due partiti e, se ricomporremo il clima, ci alleeremo dove sarà possibile”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a LaPresse lasciando il Senato.

