Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Le politiche migratorie sono il cuore delle scelte politiche del Parlamento”. Così la presidente della Consulta, Silvana Sciarra, interviene in conferenza stampa al termine della sua relazione annuale. “Il legislatore si muove consapevole di norme internazionali che valgono per tutti e vincolano anche altri Stati – aggiunge – Il nostro legislatore, non ho motivo di dubitarne, ne terrà conto”.

