Roma, 13 apr. (LaPresse) – “Ho in mente tante decisioni in cui, intervenendo sulle modalità di esecuzione della pena, non c’è un disegno di indebolimento della lotta alla criminalità organizzata, ma c’è un altro punto di vista, dei diritti, che è quello di questa Corte”. Così la presidente della Consulta, Silvana Sciarra, interviene in conferenza stampa sul tema del carcere. “Adattare modalità dell’esecuzione della pena, senza mai dimenticare parola dignità in questi contesti”, aggiunge.

