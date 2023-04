Latina, 13 apr. (LaPresse) – Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un vivaio a Sabaudia, provincia di Latina, in zona Borgo San Donato. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei colpi esplosi contro di lui – non è ancora certo se si tratti di una pistola o di un fucile – lo ha raggiunto al volto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata