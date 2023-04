Potenza, 13 apr. (LaPresse) – Un uomo di 45 anni è morto questa mattina in una cava a Brienza, in provincia di Potenza, in contrada Pozzi. A quanto si apprende, l’operaio stava scaricando un camion di materiali inerti e sarebbe caduto da un’altezza di 50 metri. Quando il 118 è arrivato sul posto, era già morto. Sul posto carabinieri e polizia locale e si attende l’arrivo del magistrato. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro in Basilicata. L’ultima vittima solo a fine marzo, un 65enne travolto dal trattore a Calvera.

