Madrid (Spagna), 12 apr. (LaPresse) – “Riguardo alla presenza di truppe e personale della Nato in territorio dell’Ucraina”, come indicato nei documenti trapelati dal Pentagono “questa non è la verità”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in conferenza stampa congiunta con l’omologa spagnola Margarita Robles a Madrid. “L’unica eccezione sono gli addetti militari delle ambasciate estere”, ha aggiunto il ministro.

