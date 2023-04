Milano, 12 apr. (LaPresse) – L’esercito russo ha portato via più di 100.000 bambini ucraini dalle regioni occupate di Donetsk e Luhansk per “cure mediche”. Lo riferisce il Centro di resistenza nazionale ucraino, come riporta il Kyiv Indipendent. Secondo il centro, la Russia ha stanziato 17 milioni di dollari per il cosiddetto “programma di visita medica”. Alla maggior parte dei bambini ucraini viene raccomandato il trattamento medico in Russia e i genitori non possono rifiutarlo senza essere minacciati di perdere i propri diritti genitoriali, ha affermato il centro.

