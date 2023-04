Roma, 12 apr. (LaPresse) – “Il Pd non è nato con la margherita che continuava a fare politica parallelamente al Pd. Con un altro segretario che non sedeva negli organi perché oggi Renzi non si è fatto vedere. Molto chiaramente: ci rincontreremo domani sera ma se questo punto non viene sciolto il partito unico non nasce”. Così Carlo Calenda al termine della riunione del comitato politico del Terzo polo.

