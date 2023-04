Roma, 12 apr. (LaPresse) – “Noi non vogliamo fare a scaricabarile nei confronti di nessuno ma è altrettanto palese che nessuno può dopo solo 5 mesi pensare di fare lo scaricabarile su questo governo. Non sarà consentito, sarebbe prima ridicolo e poi paradossale. Non possiamo accettare questo tipo di impostazione”. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, nell’Aula del Senato nelle repliche al dibattito sul decreto Pnrr. “L’auspicio è che si apra un confronto serio, con proposte concrete”, “un approccio serio e costruttivo. Parole d’ordine sono serietà e responsabilità”, ha concluso.

