Roma, 12 apr. (LaPresse) – Claduio Descalzi viene confermato alla guida di Eni mentre per la presidenza arriva il comandante della guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. E’ quanto fa sapere il Mef che ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il 10 maggio, il Mef – titolare del 4,34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% – ha depositato, di concerto con il Mimit, la lista che contiene inoltre per il ruolo di consigliere Cristina Sgubin, Elisa Baroncini, Federica Seganti, Roberto Ciciani.Il nuovo collegio sindacale di Eni sarà invece composto dai seguenti nominativi:Giulio Palazzo , Andrea Parolini, Marcella Caradonna effettivi; Giulia de Martino e Riccardo Bonuccelli supplenti

