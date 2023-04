Roma, 12 apr. (LaPresse) – Confermata l’attesa per Stefano Cingolani Ad di Leonardo mentre alla presidenza arriva Stefano Pontecorvo. è l’indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze che ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio, il Mef – titolare del 30,2% del capitale – ha depositato, di concerto con il Mimit, la lista che prevede anche Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Francesco Macrì, Trifone Altieri, Cristina Manara, Marcello Sala nel ruolo di consiglieri.

