Milano, 12 apr. (LaPresse) – Una neonata di circa tre chili e mezzo è stata lasciata questa mattina nell’ospedale pediatrico ‘Buzzi’ di Milano dopo che la madre avrebbe partorito in un capannone. La donna non intende riconoscere la figlia. “Sta bene, era un po’ fredda per via delle condizioni in cui è avvenuto il parto” spiega a LaPresse Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore del Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale dei Bambini ‘Buzzi’ e professore ordinario alla facoltà di Medicina e Chirurgia della Statale di Milano.

